Політика

16:48 21.06.2017

У Кремлі повідомили про плани до кінця червня провести телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки"

Розмова лідерів "нормандської четвірки" відбудеться до кінця цього місяця, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Передбачається провести телефонну розмову, що зараз готують, дата не визначена, зараз теж в опрацюванні це питання, але, очевидно, буде до кінця червня", - сказав Ю.Ушаков.

У свою чергу прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи триває підготовка зустрічі в нормандському форматі "на полях" G20, заявив, що "ніхто про це не говорив".

Напередодні Ю.Ушаков вже повідомляв, що дату телефонної розмови лідерів "нормандської четвірки" наразі узгоджують, і, ймовірно, вона відбудеться у червні. "Час і дату наразі узгоджуют ", - сказав він журналістам у вівторок. На уточнювальне запитання, чи буде розмова в червні, або пізніше, він сказав: "Ні, у червні, вочевидь, буде".

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