Політика

17:24 21.06.2017

Міністр оборони США подарував Порошенку спільну фотографію

Міністр оборони США Джеймс Меттіс подарував президенту України Петру Порошенку, з яким провів зустріч у рамках візиту глави Української держави в США, спільну фотографію, повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко.

"Від патріота - патріоту. З повагою". Щирі слова міністра оборони США, адресовані нашому президентові, найкраще характеризують дружні стосунки, які склалися після їх зустрічі ", - написав С.Цеголко на сторінці у Facebook у середу і виклав відповідне фото.

За словами прес-секретаря, в переговорній кімнаті Дж.Меттіса в Пентагоні висить годинник, що показує київський час.

"Події в Україні важливі для США, тут надають нам велике значення", - підсумував С.Цеголко.

Раніше прес-служба глави Української держави повідомляла про зустріч П.Порошенка з міністром оборони США Дж.Меттісом. Співрозмовники, зокрема, обговорили ситуацію на Донбасі через російську агресію.

Дж.Меттіс висловив повну підтримку України і підтримав збереження санкцій проти Росії як країни-агресора. Він наголосив на важливості дотримання зобов'язань щодо забезпечення міжнародного порядку, суверенітету, територіальної цілісності і свободи.

Міністр відзначив значний прогрес, який здійснила Україна в сфері безпеки і оборони, а також роль у цьому начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.

Сторони обговорили пріоритетні кроки для зміцнення оборонного потенціалу України в рамках розвитку стратегічного партнерства з США і поглиблення двостороннього співробітництва у сфері оборони.

П.Порошенко запросив міністра оборони США відвідати Україну з візитом.

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