Політика

18:42 21.06.2017

Подання Генпрокурора - продовження гри, щоб на мене тиснути - Довгий

Народний депутат Олесь Довгий вважає подання генерального прокурора на зняття з нього депутатської недоторканності одним із способів тиску.

"Подання генпрокурора - продовження гри з метою на мене натиснути, влаштувати виставу. Натиснути не вийде. І спектакль влаштувати не вийде. Неодноразово заявляв - тиску не піддаюся", - написав О.Довгий на своїй сторінці у Facebook.

Він також підтвердив свій намір особисто просити парламент підтримати зняття з нього депутатської недоторканності.

"Особисто напишу голові регламентного комітету заяву з проханням підтримати подання Луценка. Вважаю, що депутат такий же громадян України, як і всі інші. По суті пред'явлені прокуратурою звинувачення обов'язково прокоментую, щойно побачу хоча б один офіційний документ ...", - зазначив О.Довгий .

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко в середу вніс на розгляд Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О.Довгого.

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