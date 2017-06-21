Подання Генпрокурора - продовження гри, щоб на мене тиснути - Довгий

Народний депутат Олесь Довгий вважає подання генерального прокурора на зняття з нього депутатської недоторканності одним із способів тиску.

"Подання генпрокурора - продовження гри з метою на мене натиснути, влаштувати виставу. Натиснути не вийде. І спектакль влаштувати не вийде. Неодноразово заявляв - тиску не піддаюся", - написав О.Довгий на своїй сторінці у Facebook.

Він також підтвердив свій намір особисто просити парламент підтримати зняття з нього депутатської недоторканності.

"Особисто напишу голові регламентного комітету заяву з проханням підтримати подання Луценка. Вважаю, що депутат такий же громадян України, як і всі інші. По суті пред'явлені прокуратурою звинувачення обов'язково прокоментую, щойно побачу хоча б один офіційний документ ...", - зазначив О.Довгий .

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко в середу вніс на розгляд Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О.Довгого.