Порошенко обговорив з керівництвом США подальшу санкційну політику проти Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в ході візиту до Вашингтона обговорив з керівництвом США подальший список санкцій щодо Росії.

"Обговорили конкретні плани, які передбачають: перше - збереження, а іноді посилення режиму санкцій щодо РФ аж до повного виконання Мінських угод", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу за підсумками візиту в США.

За його словами, це дуже важливе питання, і не випадково США ввели нові санкції проти Росії під час візиту української делегації до Вашингтона.