Конгрес США може ухвалити резолюцію про визнання голодомору геноцидом - Порошенко

Американський конгрес може ухвалити резолюцію про визнання голодомору в Україні 1932-33 років геноцидом, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Щойно завершилася зустріч зі спікером Конгресу Полом Райаном (Paul Davis Ryan), з лідером демократів у Конгресі пані Пелосі (Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi), з конгресменами, де ми отримали чергове підтвердження двосторонньої підтримки Конгресом, Сенатом України. Перш за все, результатом зустрічі є те, що я порушив питання щодо розгляду в Конгресі резолюції та визнання Голодомору геноцидом українського народу", - сказав П.Порошенко журналістам у Вашингтоні за підсумками візиту до США у середу.

Він додав, що його візит до США розпочався з відвідування пам'ятника жертвам голодомору у Вашингтоні. "Ми отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд цієї резолюції", - сказав П.Порошенко.