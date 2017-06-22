Лозовий звинувачує Луценка в перевищенні повноважень у зв'язку із обвинуваченнями на свою адресу

Народний депутат фракції Радикальної партії Андрій Лозовий стверджує, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не має жодних доказів в обвинуваченнях, які висуває до нього генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Чи не є доказовою базою те, що написав Луценко. НАБУ на мене не подавало, про це є заява Холодницького (керівник САП Назар Холодницький - ІФ) того ж дня", - сказав О.Лозовий журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер.

Він наголосив, що генеральний прокурор перевищує свої службові повноваження.

О.Лозовий також зазначив, що вважає подання генпрокурора на зняття з нього депутатської недоторканності "відкритим свавіллям, правовим нігілізмом" і помстою за те, що Радикальна партія не має наміру голосувати "за так звані медичну, пенсійну і земельну реформи".

Як раніше повідомлялося, Генеральна прокуратура передала Верховній Раді в середу подання на зняття недоторканності з депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

За словами Ю.Луценка, в діях А.Лозового вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податків у розмірі 1,846млн грн, що кваліфікується статтями 212 і 368-2 Кримінального кодексу України.

19 травня А.Лозовий заявив, що вважає намір Ю.Луценка зняти з нього депутатську недоторканність політичною розправою і не планує їхати з України. 22 травня він повідомив, що подав до суду позовну заяву до Ю.Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.