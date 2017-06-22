Рада має намір відмовитися від таємного голосування за омбудсмена

Народні депутати України прийняли в першому читанні законопроект (№6427-д) про Конституційний Суд, що зокрема й передбачає зміну процедури призначення уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

До проекту закону про Конституційний Суд включені норми, згідно з якими буде змінено процедуру обрання омбудсмена в парламенті.

Зокрема, автори ініціативи пропонують закріпити, що омбудсмена призначатиме і звільнятиме з посади Верховна Рада шляхом відкритого голосування більшістю голосів парламентаріїв від конституційного складу.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає і звільняє омбудсмена таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Під час обговорення кілька народних депутатів розкритикували цю норму.

Зокрема, народний депутат з фракції "Самопоміч" Олена Сотник заявила: "Чому там постало питання обрання уповноваженого з прав людини?... Він з'явився тому, що ви не хочете таємного голосування, тому що немає довіри один до одного. Ви хочете, щоб не підвів вас "Блок Петра Порошенка" під час голосування за кандидатуру уповноваженого з прав людини "Народного фронту".

Як повідомлялося, в четвер за проект закону про КС у першому читанні проголосував 231 народний депутат.