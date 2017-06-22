Зустріч Порошенка з Макроном запланована на 26 червня

Зустріч президента України Петра Порошенка з його французьким колегою Емманюелем Макроном запланована на понеділок, 26 червня, в Парижі, заявляє глава української держави.

"26 числа нас запросили зустрітися з президентом Макроном у Парижі. І у нього дуже проєвропейська позиція. Ми готуємося до переговорів на рівні лідерів наступного тижня " у нормандському форматі" і це дуже важливі та дуже ефективні тижні для України і для Європи", - сказав П.Порошенко під час спільної заяви з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у четвер у Брюсселі.