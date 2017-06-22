Політика

13:06 22.06.2017

Порошенко: В ЄС запевнили в продовженні санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко повідомив, що в Європейському Союзі запевнили в продовження санкцій стосовно Росії.

"Дані про те, що санкції будуть продовжені, - це те, чому ми на сьогоднішній день раді", - сказав П.Порошенко під час спільної заяви з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у четвер у Брюсселі.

Президент України наголосив на важливості координації із західними партнерами щодо питання санкцій проти РФ.

"Як ви знаєте, США ввели санкції і підтвердили, що ці санкції залишаються в силі до повної імплементації Мінських угод", - сказав П.Порошенко.

Як повідомлялося, 19 червня Європейський Союз затвердив рішення про продовження до 23 червня 2018 року обмежувальних заходів щодо Росії за незаконну анексію Криму і Севастополя.

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