Політика

13:49 22.06.2017

Кучма: США мають виконати Будапештський протокол

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма вважає, що країни, які згідно з Будапештським меморандумом мали гарантувати безпеку України, зокрема, США, мають виконати свої зобов'язання.

"Світова спільнота і передусім США мають виконати Будапештський протокол і дійсно змусити (РФ - ІФ) зробити те, щоб Україна сьогодні дійсно стала суверенною державою. Механізми у них є, але потрібно ще й бажання", - сказав Л.Кучма під час балтійсько-чорноморського форуму "Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору" четвер у Києві.

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