ВР має намір до 2023 року звільнити від митних зборів імпорт для виробництва кіно

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про внесення змін до Митного кодексу щодо державної підтримки кінематографа в Україні (№ 3239-Д) в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за основу законопроект підтримали 248 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Законопроектом пропонується до 1 січня 2023 року звільнити від митних зборів при ввезенні в Україну товарів, які входять до складу національної кінематографічної спадщини, а також товарів, призначених для використання в кінематографічної діяльності.

Від мит пропонується звільнити, зокрема, ввезення в Україну кінокамер, кінопроекторів, апаратуру для звукозапису та відтворення звуку, телевізійні камери, цифрові камери кіноплівку, бобіни, апаратуру для обладнання фото- і кінолабораторій, а також освітлювальне обладнання.