Політика

15:39 22.06.2017

ВР має намір до 2023 року звільнити від митних зборів імпорт для виробництва кіно

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про внесення змін до Митного кодексу щодо державної підтримки кінематографа в Україні (№ 3239-Д) в першому читанні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за основу законопроект підтримали 248 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Законопроектом пропонується до 1 січня 2023 року звільнити від митних зборів при ввезенні в Україну товарів, які входять до складу національної кінематографічної спадщини, а також товарів, призначених для використання в кінематографічної діяльності.

Від мит пропонується звільнити, зокрема, ввезення в Україну кінокамер, кінопроекторів, апаратуру для звукозапису та відтворення звуку, телевізійні камери, цифрові камери кіноплівку, бобіни, апаратуру для обладнання фото- і кінолабораторій, а також освітлювальне обладнання.

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