Рада до канікул має ухвалити закон про перевірку жителів окупованих територій, які бажають отримати біометричний паспорт - Турчинов

Законопроект, що передбачає ретельну перевірку всіх бажаючих отримати український біометричний паспорт, які прибувають з окупованих територій Криму і Донбасу, Верховна Рада має ухвалити до її літніх канікул, переконаний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

"Ми маємо захистити як Україну, так і Європу від сепаратистів, терористів, від спроб іноземних громадян, користуючись тим, що архіви перебувають на окупованій території, і у нас немає до них доступу, отримати паспорт, який надає можливості і права (для безвізового в'їзду до ЄС - ІФ)... Я сподіваюся, що Верховна Рада не піде на канікули, доки це рішення не буде прийнято та проголосовано", - сказав О.Турчинов журналістам у Полтаві в п'ятницю.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що цей проект закону містить дискримінаційних позицій.

"Суть в тому, що ми контролюємо більшою мірою, щоб агент з намальованим паспортом не прийшов за новим, сучасним документом, тому що у нас немає бази даних. І в разі, якщо немає бази даних на нашій території, відбувається спеціальна перевірка особи цього громадянина, ніяких утисків громадянських прав немає. Якщо ви чесний громадянин і з якихось причин живете в ОРДО, з вами буде все гаразд, і ви пройдете цю процедуру ", - запевнив міністр.

Водночас О.Турчинов додав, що якщо під час співбесіди буде виявлено причетність особистості до розвідувальних, спецслужб Російської Федерації, сепаратизму або тероризму, то цього громадянина одразу ж затримають.