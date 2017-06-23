Політика

16:28 23.06.2017

Нардепи із "Самопомочі" припинять голодовку, коли зі Львова реально почнуть вивозити сміття

Народні депутати з фракції "Самопоміч", які голодують біля будівлі Адміністрації президента, припинять свою акцію, коли зі Львова реально розпочнеться вивезення сміття, заявив керівник фракції Олег Березюк.

"Поки ми чули тільки обіцянки. Коли реально почнуть вивозити сміття, тоді й припинимо", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в п'ятницю народним депутатам, які голодують біля будівлі Адміністрації президента, лікарі виміряли тиск, пульс і рівень цукру в крові. Так, у Оксани Сироїд, яка голодує з вівторка, 20 червня, цукор перебуває на рівні 2,9 ммоль/л, в Олега Березюка, який оголосив голодовку на день раніше (в понеділок, 19 червня), цукор - 2,2 ммоль/л. Згідно з прийнятою медичною нормою, у здорової людини нормальний рівень цукру в крові натще рівний від 3,2 до 5,5 ммоль/л.

За словами присутніх медиків, в О.Березюка загрозливо низький рівень цукру в крові.

Раніше цього дня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що з п'ятниці, 23 червня, зі сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення на полігони області 6,5 тис. тонн відходів, що накопичилися.

За словами директора департаменту поводження з відходами Львівської міської ради Івана Рудницького, всі фірми-перевізники вже отримали ліміти на вивезення відходів зі Львова на полігони області.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада прийняла пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати функції вивезення відходів із міста підрозділам Львівської ОДА.

А.Садовий на брифінгу в п'ятницю повідомив, що ухвалено рішення передати в тимчасове управління облдержадміністрації комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс". Водночас він назвав цю пропозицію "ультиматумом президентського намісника".

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