Турчинов пояснює захистом України та ЄС ініціативу щодо ретельної перевірки охочих отримати біометричні паспорти з ОРДЛО

Процедура проведення більш ретельної перевірки під час видачі біометричних паспортів жителям тимчасово непідконтрольних Україні територій потрібна для мінімізації можливості проникнення в країну та Євросоюз під виглядом українських громадян потенційних шпигунів і терористів, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

"Під прізвищем громадянина України може приїхати до нас і шпигун, і терорист, той, хто має бути за ґратами, а не відпочивати на європейських курортах", - сказав О.Турчинов на брифінгу в Харкові в п'ятницю.

"Дуже багато тих, хто стояв на позиціях сепаратизму, хто зрадив свою країну, раптом починають згадувати, що вони - українські громадяни. І дуже хотілося б, щоб це було щире бажання, але може бути і так, що це для того, щоб дискредитувати Україну за кордоном, що спецслужби Росії направлятимуть для отримання паспортів і терористів, і тих, хто становить безпосередню небезпеку для цивілізованих країн. Безумовно, ми маємо захистити і Україну і наших європейських партнерів, і саме тому буде дуже ретельна перевірка", - додав секретар РНБО.

За його словами, відповідний законопроект уже розроблено.

"Наскільки я знаю, депутати мали його зареєструвати. Він розроблявся за допомогою Міграційної служби, фахівців Служби безпеки, прикордонників, і ви ж розумієте, в чому полягає проблема... Ми даємо можливість і Міграційній службі, і Службі безпеки, і іншим зацікавленим міністерствам та відомствам ретельно перевірити людину, щоб локалізувати будь-яку можливу небезпеку", - сказав О.Турчинов.