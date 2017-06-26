США можуть вирішити питання щодо постачання Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року.

"Щодо оборонних угод ми сьогодні фактично маємо погоджений текст. Можу сказати, що найближчим часом, протягом двох-трьох місяців ми чекаємо візит міністра оброни США до України і під час цього візиту ми сподіваємось, що угоди будуть підписані", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному ввечері в неділю.

За його словами, це питання нині є для української сторони пріоритетом. "І процес надання оборонної зброї просувається дуже активно", - сказав глава Української держави.

"Більше того, під час зустрічі з міністром оборони, що було підтверджено і під час зустрічі у Білому домі, позицію щодо постачання оборонної зброї спробують вирішити ще в межах поточного бюджетного року", - додав П.Порошенко.

Як повідомлялося, під час свого візиту до Вашингтона 20 червня П.Порошенко провів зустріч із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Під час зустрічі обговорювалися шляхи надання оборонної зброї для України.

Перед цим, 16 червня, П.Порошенко провів зустріч із делегацією Національного демократичного інституту США (НДІ) на чолі з головою ради директорів цієї організації, колишнім державним секретарем США Мадлен Олбрайт. М.Олбрайт наголосила на важливості надання Україні оборонної зброї з метою забезпечення законного права суверенної держави на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.