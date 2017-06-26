Політика

09:31 26.06.2017

Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

Президент України Петро Порошенко повідомив, що державний секретар США Рекс Тіллерсон (Rex Wayne Tillerson) відвідає Україну в липні поточного року.

"Ми чекаємо вже в липні на візит держсекретаря США Тіллерсона до Києва, де також будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному ввечері в неділю.

Глава Української держави зазначив, що найближчим часом намічені важливі міжнародні переговори, зокрема візит президента України до Франції 26 червня, а також візит генерального секретаря НАТО до Києва в липні поточного року.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США можуть вирішити питання щодо постачання Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року - Порошенко

Турчинов пояснює захистом України та ЄС ініціативу щодо ретельної перевірки охочих отримати біометричні паспорти з ОРДЛО

Турчинов: РНБО України розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу найближчим часом

Конгрес США планує надати Україні військову допомогу в 2018 фінансовому році

Продовження ЄС санкцій проти РФ сприятиме виконанню Москвою компонента безпеки мінських угод

ОСТАННЄ

Нардепи із "Самопомочі" припинять голодовку, коли зі Львова реально почнуть вивозити сміття

Рада до канікул має ухвалити закон про перевірку жителів окупованих територій, які бажають отримати біометричний паспорт - Турчинов

Мей обіцяє, що не буде змушувати громадян країн ЄС залишати Великобританію після Brexit

Порошенко відвідає Грузію

ВР має намір до 2023 року звільнити від митних зборів імпорт для виробництва кіно

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА