Порошенко розповів про результати візиту до США

Президент України Петро Порошенко назвав історичним свій візит до США і розповів про його важливі результати.

"Не випадково, що під час візиту української делегації були оприлюднені нові санкції США проти Росії та продовження старих. Не випадково, що ми обговорили питання санкцій, які були проголосовані в Сенаті. Обговорили їх і в Конгресі, і в Адміністрації", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному ввечері в неділю.

За словами глави держави, насамперед українську сторону цікавлять санкції, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Це надзвичайно серйозна загроза для України, яку формує РФ, мета якої ніяк не економічна, не енергетична. Мета - позбавити Україну $2 млрд, які вона отримує за транзит. Це помста за Стокгольм, це помста за рішучі антикорупційні реформи в антикорупційній сфері, і США продемонстрували нам повну підтримку, яка закладена в рішенні, ухваленому під час перебування української делегації", - наголосив президент.

Він також відзначив прийняту Світовим банком стратегію щодо України. "Це пряма стратегія підтримки реформ, усі інструменти якої сьогодні знаходяться у Світового банку, і уточнена деталізація плану реформ із МВФ, де ми отримали повне задоволення тими темпами реформ і рішучості нашої команди в їх імплементації", - сказав глава держави.

Крім того, П.Порошенко назвав результативними всі переговори, які відбулися з членами нового керівництва США.

Як повідомлялося, П.Порошенко перебував із візитом у Вашингтоні 19-20 червня.