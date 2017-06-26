Міністр енергетики США відвідає Київ у серпні - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що очікує візиту в Україну міністра енергетики США Джеймса Річарда Перрі (James Richard "Rick" Perry) в серпні поточного року.

"Переговори з міністром енергетики Перрі: перша домовленість, що в серпні місяці відбудеться візит в Україну міністра Перрі. У нас є багато про що поговорити", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному ввечері в неділю.

За словами глави Української держави, йдеться про участь американських компаній у приватизації енергетичних компаній України.

"Друга позиція - ви знаєте, що після захоплення українських підприємств на окупованій території ми відмовилися від купівлі вугілля з окупованих територій і для прозорості цього ринку ми домовилися про американське вугілля з Пенсильванії за конкурентними цінами. Ми матимемо гарантоване постачання щонайменше 2 млн тонн вугілля, для цього створено всі умови, зараз мають укладатися контракти", - пояснив президент.

Він також зазначив, що під час переговорів обговорювалися питання енергобезпеки України. "Ми суттєво збільшуємо частку американських постачальників ядерного палива Westinghouse в Україну, я сподіваюся, що нам вдасться це зробити до 55%. Ми продовжуємо будівництво заводу з відпрацьованого ядерного палива і таким чином ми злізаємо з гака, на якому, як думає РФ, вона нас тримає щодо відпрацьованого ядерного палива", - сказав П.Порошенко.