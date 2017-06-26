Ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершено в липні

Процедуру ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС буде повністю завершено в липні поточного року, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Можу сказати вам ще одну приємну новину, що в липні місяці процедура ратифікації буде завершена. Не залишилося ніяких політичних рішень. І на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в липні, ми будемо святкувати завершення ратифікації", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному ввечері в неділю.

Глава Української держави знову зазначив, що очікує набуття цим важливим документом чинності в повному обсязі з 1 вересня 2017 року.