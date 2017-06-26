Політика

10:29 26.06.2017

Порошенко вірить у якнайшвидше повернення Криму

Президент України Петро Порошенко упевнений, що найближчим часом тимчасово анексований Крим знову стане вільним.

"Спільна Батьківщина, спільна мета - повернення тимчасово анексованого ворогом Криму - ще більш ріднять українців та кримських татар. Незважаючи на труднощі, ми усі впевнені - невдовзі наші прапори гордо майорітимуть у вільному українському Криму", - йдеться у зверненні глави держави з нагоди Дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня.

За словами П.Порошенка, кримськотатарський прапор став "невід'ємним символом єдності, наступності поколінь і багатовікової боротьби кримських татар за свою свободу".

"У поєднанні синіх та золотистих кольорів цього прапора, так само, як у синьо-жовтих кольорах Державного прапора України, - життєва сила і мрія про мирне, вільне та заможне майбутнє", - зазначив П.Порошенко.

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