Порошенко вірить у якнайшвидше повернення Криму

Президент України Петро Порошенко упевнений, що найближчим часом тимчасово анексований Крим знову стане вільним.

"Спільна Батьківщина, спільна мета - повернення тимчасово анексованого ворогом Криму - ще більш ріднять українців та кримських татар. Незважаючи на труднощі, ми усі впевнені - невдовзі наші прапори гордо майорітимуть у вільному українському Криму", - йдеться у зверненні глави держави з нагоди Дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня.

За словами П.Порошенка, кримськотатарський прапор став "невід'ємним символом єдності, наступності поколінь і багатовікової боротьби кримських татар за свою свободу".

"У поєднанні синіх та золотистих кольорів цього прапора, так само, як у синьо-жовтих кольорах Державного прапора України, - життєва сила і мрія про мирне, вільне та заможне майбутнє", - зазначив П.Порошенко.