Над диппредставництвами в понеділок майорітиме кримськотатарський прапор

Кримськотатарський прапор у понеділок, 26 червня, майорітиме над будівлями посольств і представництв України за кордоном, повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"Прапор кримських татар буде піднято на кожному посольстві сьогодні. Міністерство закордонних справ підтримало цю кампанію", - заявила Е.Джапарова на прес-конференції в понеділок у Києві.

Е.Джапарова нагадала, що 26 червня в Україні відзначають день кримськотатарського прапора. За її словами, "сьогодні це не просто прапор кримських татар ... це сьогодні символ опору і відданості Україні, сьогодні він є символом України в Криму".

Історик Гульнара Абдулаєва впевнена, що в Криму молоді люди підтримають святкування дня кримськотатарського прапора. "Я знаю, що сьогодні у мене вдома в Криму, у багатьох вікнах наших осель вивісять кримськотатарські прапори, незважаючи ні на що", - сказала Г.Абдулаєва.

За словами Е.Джапарової, багато хто з її кримських друзів "не можуть відкрито носити український прапор", оскільки це переслідується російським законодавством. "Але вони носять кримськотатарський прапор, як несприйняття російської дійсності", - сказала вона.

Перший заступник міністра також зазначила, що після 2014 року, з моменту анексії Криму Російською Федерацією, кількість прапорів у Криму збільшилася - на автомобілях, будинках, як стікери на блокнотах. "Для кримських татар - це своєрідна спроба езоповою мовою продемонструвати свій опір." Це не лише прапор кримських татар, це прапор України, прапор захисту України там (у Криму- ІФ)", - наголосила Е.Джапарова.

Кримськотатарський національний прапор - блакитне полотнище із золотою тамгою вгорі, біля древка.

День кримськотатарського національного прапора відзначається 26 червня кожного року з 2010 року. Прапор вперше було прийнято на першому курултаї кримськотатарського народу в 1917 році і відновлено на другому курултаї після повернення кримських татар на Батьківщину; сьогодні є офіційним кримськотатарським національним прапором.