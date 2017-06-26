Українська тема практично відсутня у світовій дискусії - Томбінський

Голова представництва ЄС у Ватикані, колишній посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський констатує, що українське питання практично відсутнє в світовому порядку денному, і вважає, що Україна повинна знайти можливість стати частиною вирішення світових проблем.

"Останнім часом я бачу Україну з дистанції, і українська тема практично відсутня у світовій дискусії, світ сьогодні зайнятий великими загрозливими конфліктами... Вам потрібно знайти методи, як зв'язати те, що відбувається в Україні, з тими великими проблемами і показати, що Україна може бути частиною рішення, а не частиною проблем", - сказав він на п'ятому національному форумі "Трансформація України" в понеділок у Києві.

Я.Томбінський упевнений, що європейські лідери занепокоєні міграцією з країн Африки, боротьбою з тероризмом і внутрішніми проблемами.

За його словами, головними питаннями порядку денного Української держави мають бути введення демократичної підзвітності партій, послідовна розбудова державних інститутів, реформування сфери енергетики, гарантування "повсякденному" безпеки українців, боротьба з корупцією.

Я.Томбінський також звернув увагу на необхідність призначення нових членів Центральної виборчої комісії. "Це неможливо зрозуміти, що вже майже три роки ЦВК працює без мандата", - зазначив дипломат.