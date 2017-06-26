Завершення АТО з повним відновленням української влади на всьому Донбасі підтримують 40% українців - опитування Рейтингу

Лише 12% опитаних громадян України схвалюють відділення Донбасу від України, понад дві третини (40%) - підтримують варіант завершення АТО до повного відновлення української влади на всіх Донбасі, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

За даними дослідження, проведеного 22-31 травня 2017 року, 13% респондентів - за надання більш широких економічних і гуманітарних повноважень територіям, розташованим у зоні АТО, 18% - за надання цим територіям самостійності, федеративного статусу краю, але залишення в складі України, 18% - не визначились стосовно цього питання.

При цьому варіант завершення АТО до повного відновлення української влади на Донбасі найбільше підтримують у центрі і на заході країни, жителі сіл, молодь.

43% опитаних не підтримують рішення про блокування товарних потоків з територій Донецької і Луганської областей, контрольованих т.зв. ДНР і ЛНР і майже стільки ж підтримують - 40%, 17% - не визначились. Найбільше це рішення підтримують у Західному регіоні, жителі сіл і молодь.

Більше половини вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення Криму до складу України, чверть вважають, що треба змиритися з переходом Криму до складу Росії, близько 20% - не визначились. За повернення Криму до складу України більшою мірою виступають на заході, жителі сіл і молодь.

Більше половини (56%) опитаних зазначили, що поверхнево ознайомлені зі змістом Мінських угод, третина - не ознайомлені, лише 7% - дуже добре знають їхній зміст, 4% - не визначились. Більшою мірою ознайомлені з Мінською угодою мешканці сходу, міст і чоловіки.

Майже 30% вважають, що Україні потрібно переглянути Мінські домовленості і підписати нові угоди, 16% - підтримують повне виконання всіх поставлених вимог, 17% - за вихід з переговорного процесу і прийняття рішень без участі міжнародних посередників, 5% - за другий варіант, третина не визначилася з цього питання. Повне виконання вимог Мінських домовленостей більше підтримують на сході країни, виборці партії "За життя", Опозиційного блоку. Зате на заході і в центрі, серед виборців БПП "Солідарність", Громадянської позиції та "Свободи" скоріше підтримують перегляд домовленостей і підписання нових угод.

Також, як йдеться в прес-релізі за підсумками дослідження, "дві третини опитаних не підтримують надання російській мові статусу державної, 30% - підтримують, 7% - не визначились". За останні два роки на Україні спостерігається незначне зростання підтримки надання російській мові статусу державної. Найбільше його підтримують на сході і півдні України, а також у містах, зазначають у "Рейтингу".

Під час дослідження, було опитано 3 тисячі людей старших за 18 років методом інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.