Зустріч лідерів Нормандського формату відбудеться наприкінці червня - початку липня

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ відбудеться наприкінці червня - початку липня поточного року, заявляє президент Франції Емманюель Макрон.

"Стосовно дати (зустрічі - ІФ), її обговорюють. Це буде десь між кінцем червня - початком липня. Зараз ми вчотирьох у найближчі години вирішуватимемо із учасниками", - сказав Е.Макрон у понеділок у Парижі на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у рамках робочого візиту глави української держави до Франції.