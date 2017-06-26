Лідери "нормандської четвірки" мають зустрітися і напрацювати нові попередні умови для вирішення ситуації на Донбасі - Макрон

Франція готова до нової зустрічі лідерів Нормандського формату (Україна, Франція, Німеччина, РФ), на якій мають бути напрацьовані нові передумови для врегулювання ситуації на сході України, заявляє президент Франції Емманюель Макрон.

"Я хотів би відзначити, що Франція готова продовжити зусилля в Нормандському форматі і ми готові провести нову дискусію в рамках Нормандського формату", - сказав Е.Макрон у понеділок у Парижі на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у рамках робочого візиту глави української держави до Франції.

"Ми налаштовані продовжити Мінський процес... Ми підтримуємо ідею щодо активної співпраці саме в Нормандському форматі із залученням ОБСЄ. Це те, що я пропонував всім сторонам", - додав президент Франції.

За його словами, він говорив з П.Порошенком про те, "що б ми могли під час нашої наступної зустрічі в Нормандському форматі насправді запропонувати цілу серію умов для того, що б з усіх сторін запропонувати конкретні рішення для виходу з кризи". "Франція залишається разом із Німеччиною надзвичайно залученою в цей процес і наполягає на розвитку цих угод, на їх виконанні", - наголосив Е.Макрон.

За словами президента Франції, він не хоче, що б дискусія щодо виконання Мінських домовленостей завершилася нічим. Він наголосив, що про це ж говорив з президентом РФ Володимиром Путіним. "І в найближчі дні, найближчі тижні ми намагатимемося серйозно працювати над цим з канцлером Німеччини пані Ангелою Меркель", - додав Е.Макрон