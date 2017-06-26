Висловлювання посла України про навчання "Слов'янське братство" стали приводом для його виклику до МЗС Білорусі

Посла України Ігоря Кизима викликано до міністерства закордонних справ Білорусі у зв'язку з висловлюваннями щодо навчання "Слов'янське братство-2017", йдеться в повідомленні прес-служби білоруського зовнішньополітичного відомства.

"26 червня до МЗС Білорусі у зв'язку з тенденційними висловлюваннями в ЗМІ щодо навчання "Слов'янське братство-2017" було викликано посла України в Республіці Білорусь", - зазначили в міністерстві.

За інформацією відомства, послу України було вказано на те, що зроблені ним заяви не відповідають високому рівню дружніх відносин між Білоруссю та Україною, є некоректними і містять необґрунтовані звинувачення Білорусі в недотриманні заходів довіри та безпеки в регіоні ОБСЄ.

"Увагу посла було звернуто на те, що навчання "Слов'янське братство-2017" було проведено в повній відповідності з нормами міжнародного права та зобов'язаннями Білорусі у рамках ОБСЄ. При цьому запрошення військових аташе, зокрема України, на це навчання було виключно жестом доброї волі з білоруського боку, що свідчило про високу транспарентність заходу", - наголосили в МЗС.

Там також зазначили, що Білорусь у повній відповідності до ініціативи президента країни Олександра Лукашенка про створення "поясу добросусідства" незмінно демонструвала щодо своїх українських сусідів довіру і відкритість.

"На наше запрошення військові спостерігачі України, як і інших сусідніх держав, спостерігали за активними фазами всіх основних військових навчань - від "Неман 2001" і до "Захід-2013". Важливо врахувати, що в повній відповідності з нашими міжнародними зобов'язаннями ми могли б не запрошувати на них іноземних представників", - зауважили в міністерстві.

Водночас у МЗС звернули увагу на те, що "у рамках зазначених Віденських документів в цей період Україна жодного разу не запрошувала військових спостерігачів із Білорусі для спостереження за найбільшою військовою діяльністю, що проводиться на українській території". Крім того, продовжили в прес-службі, "представників апарату військового аташе Республіки Білорусь в Україні з 2013 року не запрошували на жодне військове багатонаціональне або національне навчання, що проводиться на українській території".

"Білоруська сторона розраховує на продовження конструктивного діалогу у сфері оборони та безпеки в регіоні", - підсумували в міністерстві.

Раніше І.Кизим заявив, що запрошеним на військове навчання Білорусі, Росії та Сербії "Слов'янське братство-2017" військовим аташе "влаштували показовий фарс... а самі навчання відбулися в іншому місці, куди не запросили жодного спостерігача".

Навчання "Слов'янське братство-2017" відбулося на початку червня на Брестському полігоні. У навчанні взяли участь близько 1 тис. військовослужбовців, було задіяно понад 150 одиниць техніки.