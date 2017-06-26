Крим повернеться в Україну не раніше ніж через 25 років - експерт

Повернення Криму в Україну може зайняти більше ніж чверть століття, вважає директор програми "Національна безпека і оборона" Українського інституту майбутнього (UIF), засновник проекту Free Crimea Тарас Березовець.

"Необхідно дивитися правді в очі й погодитися, що повернення Криму в короткій перспективі не відбудеться. Ймовірність повернення Криму в перспективі до десяти років близька до нуля, (повернення Криму - ІФ) від 10 до 25 років - імовірність такого сценарію дещо вища. Найбільш реалістичний сценарій - це 25+ років, якщо не враховувати якихось форс-мажорних сценаріїв", - заявив Т.Березовець під час презентації доповіді "Крим: три роки окупації" в Києві в понеділок.

До форс-мажорних обставин експерт зарахував зміну режиму в Російській Федерації та "прихід там до влади демократичного, адекватного президента".

Як другий кризовий сценарій Т.Березовець розглядає можливість "громадянського конфлікту або громадянської війни, пов'язаної з розпадом Російської Федерації за прикладом Радянського Союзу". "Інших реалістичних сценаріїв повернення Криму до складу України немає", – зазначив Т.Березовець.

За його словами, анексія Криму вирішила для РФ усі проблеми з Чорноморським флотом, що існували на той момент. У складі ЧФ за час окупації з'явилися два сторожові кораблі, два малі ракетні кораблі, два протидиверсійні катери, обладнання для ракетних комплексів.

"РФ суттєво посилила війська ППО в регіоні, розмістивши протиповітряні комплекси з радіусом дії до 150 км, а також значно розширила можливості розміщення ядерної зброї", - розповів Т.Березовець.

За словами експерта, в Криму також розміщені сумнозвісні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які мають можливість завдання удару до 100 км, що робить потенційними цілями абсолютно всі країни Чорноморського регіону, зокрема країни НАТО.

Т.Березовець також повідомив, що підготовлену доповідь "Крим: три роки окупації" буде презентовано в середу, 28 червня, на Парламентській асамблеї Ради Європи під час "Дня Криму".