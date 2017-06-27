Політика

10:12 27.06.2017

Клімкін: Макрон націлений на результат і не дасть Росії "тягнути кота за хвіст"

Президент Франції Еммануель Макрон займає позицію, яка полягає в тому, щоб не давати російській стороні затягувати час, сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "112.Україна" в понеділок.

"Спочатку йдеться про телефонну розмову в "нормандському форматі", яка, я сподіваюся, відбудеться найближчим часом. І позиція президента Макрона в тому, що "тягнути кота за хвіст", як це робить Росія, він це не даватиме робити російській стороні, а намагатиметься в чіткій координації з нами і німецькими друзями тиснути, щоб ми отримували результати, причому як працювати над дорожньою картою, так і досягати конкретних результатів у двох ключових сферах: безпека та звільнення заручників", - сказав П.Клімкін.

Міністр також зазначив, що йому подобається стиль президента Франції: "Це поєднання уваги до деталей, розуміння деталей й водночас рівень стратегічного аналізу. Саме це розуміння того, де ми перебуваємо, куди ми повинні прийти, необхідність робити дуже чіткі кроки".

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