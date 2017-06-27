Політика

12:41 27.06.2017

ВР розгляне звернення до Кабміну про візовий режим із РФ за умови досягнення консенсусу - Парубій

Верховна Рада України розгляне звернення до Кабінету Міністрів про запровадження візового режиму з Російською Федерацією за умови досягнення консенсусу серед депутатів із різних фракцій, заявляє спікер парламенту Андрій Парубій.

На прес-конференції у вівторок у Києві на запитання, чи можна розраховувати, що на останньому сесійному тижні ВР розгляне питання щодо запровадження візового режиму з Росією, спікер відповів: "Так. Звернення до Кабінету Міністрів України про повернення до візового режиму може бути на наступному пленарному тижні, якщо в результаті політичних консультацій ми вийдемо на консенсус".

А.Парубій зазначив, що для нього запровадження візового режиму з РФ - важливе питання ще з часів, коли він був секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Водночас, за його словами, важливо зібрати більшість голосів за цю ініціативу під час її винесення до сесійної зали.

Згідно з календарним планом Верховної Ради, останній пленарний тиждень поточної 6-ї сесії VIII скликання відбудеться з 11 по 14 липня.

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