Політика

12:45 27.06.2017

Парубій розраховує, що ВР 13 липня зможе зняти недоторканність із 5 нардепів

Голова Верховної Ради Україна Андрій Парубій розраховує, що в четвер, 13 липня, останнього пленарного тижня перед парламентськими канікулами український парламент зможе зняти недоторканність із п'яти народних депутатів, про що просить Генеральна прокуратура України.

"На четвер останнього пленарного тижня ми можемо винести на розгляд ці питання, але, звичайно, ми чекаємо на рішення комітету (регламентного - ІФ)", - сказав А.Парубій на прес-конференції в Києві у вівторок.

Він наголосив, що в цьому питанні не можна порушувати процедуру, передбачену законодавством. "Це може призвести до того, що будь-яке рішення і голосування Верховної Ради може бути оскаржене в суді та скасоване", - сказав спікер.

Згідно з календарним планом ВР, останній пленарний тиждень поточної 6-ї сесії VIII скликання відбудеться з 11 по 14 липня.

Як повідомлялося, увечері 21 червня прес-секретар голови парламенту А.Парубія Андрій Ковальов повідомив, що подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради і спікер направив їх до регламентного комітету. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

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