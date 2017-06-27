ВР може розглянути законопроект щодо реінтеграції Донбасу до кінця сесії

Проект закону про реінтеграцію окупованих районів Донбасу може бути розглянуто у Верховній Раді України наступного пленарного тижня, якщо відповідну концепцію буде викладено у формі законопроекту і подано до парламенту, наголошує спікер парламенту Андрій Парубій.

"Ідея ще перебуває на стадії обговорення. Чи буде вона оформлена в законопроект? Не можу говорити упевнено. Але це також - один з амбітних планів, який ми націлені розглянути наступного пленарного тижня", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше, 13 червня, секретар РНБО О.Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію та перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ, що "лише посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території".

14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням триває розробка проекту закону щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів щодо повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти та народні депутати. Законопроект ґрунтується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Як повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, законопроект "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" буде винесено на засідання РНБО.

І.Геращенко також заявила, що Київ не має наміру обговорювати цей законопроект на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську, "тому що це суверенне право України - вдосконалювати своє законодавство для відновлення суверенітету і територіальної цілісності"

Секретар РНБО Олександр Турчинов минулого тижня зазначив, що РНБО найближчим часом розгляне цей законопроект для подальшої передачі його до Верховної Ради.

"Закон готовий. Зараз експерти з питань безпеки і правознавці опрацьовують окремі його деталі, і найближчим часом, ви знаєте, що президент вже повернувся з дуже важливого закордонного відрядження, у нас буде проведено РНБО, і після схвалення цього законопроекту президент направить його до Верховної Ради", - сказав О.Турчинов 23 червня в Харкові.

Секретар РНБО України сподівається на ухвалення ВР цієї законодавчої ініціативи ще на поточній сесії.

Згідно з календарним планом ВР, останнє пленарне засідання поточної 6-ї сесії VIII скликання відбудеться 14 липня.