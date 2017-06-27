Профільний комітет ВР підготує заяву про неприпустимість блокування запуску 4G в Україні

Комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку має намір підготувати заяву про неприпустимість будь-якого блокування запуску в Україні мережі 4G.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова комітету Олександр Данченко під час засідання комітету, присвяченого питанню впровадження 4G у Києві у вівторок.

"Думаю, це буде заява або звернення із зазначеного питання", - сказав він.

Як повідомлялося, НКРЗІ розраховує, що восени 2017 року буде проведено два тендери на впровадження зв'язку 4G у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц. За підрахунками НКРЗІ, початкова вартість частот у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, а 1800 МГц - майже 4 млрд грн. Крім того, планується, що покупці виплатять до 25% первинної вартості частот операторам-донорам, якими є "Київстар", "Vodafone Україна", "ММДС Україна".