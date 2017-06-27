Білий дім розгляне питання щодо надання Україні летального озброєння до кінця року, сподівається Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, що адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалить рішення щодо надання Україні летального озброєння до кінця поточного року.

"Це питання перебуває на розгляді (в адміністрації президента США - ІФ), і я сподіваюся, що його буде вирішено до кінця цього року, цієї осені. Я дуже розраховую, що політичне рішення в адміністрації президента (США - ІФ) буде таким же, як в Конгресі США, і це питання для України буде вирішено", - сказав А.Парубій на прес-конференції в Києві у вівторок, відповідаючи на запитання про надання Україні летального оборонного озброєння США.

Як повідомлялося, А.Парубій перебував із візитом у США з 12 по 17 червня. Під час візиту він і спікер палати представників Конгресу Пол Раян підписали меморандум про співробітництво між парламентами України та США. "Цей документ спрямований на стратегічне партнерство і розширення двосторонньої взаємодії між парламентами в політичній, економічній, гуманітарній, культурній сферах і сфері безпеки. Важливо, що в меморандумі Україна визначається як форпост захисту західної цивілізації від російської агресії", - написав А.Парубій на своїй сторінці у Facebook.

19 червня на брифінгу в Києві він повідомив, що "під час поїздки (до США - ІФ) основне питання, яке порушувалося, - це питання про надання летального оборонного озброєння Україні. І можу вас запевнити, що є великі перспективи з вирішення цього питання".