Парубій не знає про переговори щодо об'єднання партій "БПП" і "Народний фронт"

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не чув про якісь переговори щодо об'єднання політичних партій "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та "Народний фронт".

"Щодо об'єднання політичних сил: я про це лише читав у відкритих джерелах і з натхненням та інтересом чекаю на подальші публікації із цього приводу. Очевидно, ця дискусія існує в суспільстві, але, за даними на сьогодні, я ще не чув про жодні реальні кроки з цього приводу", - сказав А.Парубій на прес-конференції в Києві у вівторок.