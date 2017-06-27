Політика

14:34 27.06.2017

Конституція України захищає Саакашвілі від екстрадиції до Грузії

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін виключає можливість видачі Тбілісі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, доки він є українським громадянином.

"Нині Міхеіл Саакашвілі є громадянином України, і за нашою Конституцією екстрадувати його до іншої країни неможливо, але ми маємо повний контакт із грузинськими колегами і готові відповісти на всі їхні запитання", - сказав Є.Єнін журналістам у вівторок у Тбілісі, де відбувається міжнародна регіональна конференція прокурорів.

При цьому він зазначив, що в липні до Грузії з офіційним візитом прибуде президент України Петро Порошенко, який обговорить із грузинським керівництвом багато актуальних питань двосторонніх відносин.

"Я не знаю, чи буде порушено тему екстрадиції М.Саакашвілі до Грузії на зустрічах у Тбілісі", - сказав Є.Єнін.

У Грузії проти М.Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ. Його звинувачують у розтраті державних коштів і перевищенні службових повноважень.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спорудження Nord Stream-2 розв'яже Росії руки для повномасштабного вторгнення в Україну - Парубій

Парубій не знає про переговори щодо об'єднання партій "БПП" і "Народний фронт"

У ВР немає голосів під жоден із наявних законопроектів про вибори - спікер

Клімкін: Макрон націлений на результат і не дасть Росії "тягнути кота за хвіст"

"Формула Макрона" передбачає через реалізацію конкретних практичних кроків добитися виконання Мінських домовленостей

ОСТАННЄ

Парубій сподівається, що Рада наступного пленарного тижня розгляне питання нового складу ЦВК

У ВР очікують завершення спецперевірки кандидатів на посаду омбудсмена

Білий дім розгляне питання щодо надання Україні летального озброєння до кінця року, сподівається Парубій

Профільний комітет ВР підготує заяву про неприпустимість блокування запуску 4G в Україні

ВР може розглянути законопроект щодо реінтеграції Донбасу до кінця сесії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА