Конституція України захищає Саакашвілі від екстрадиції до Грузії

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін виключає можливість видачі Тбілісі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, доки він є українським громадянином.

"Нині Міхеіл Саакашвілі є громадянином України, і за нашою Конституцією екстрадувати його до іншої країни неможливо, але ми маємо повний контакт із грузинськими колегами і готові відповісти на всі їхні запитання", - сказав Є.Єнін журналістам у вівторок у Тбілісі, де відбувається міжнародна регіональна конференція прокурорів.

При цьому він зазначив, що в липні до Грузії з офіційним візитом прибуде президент України Петро Порошенко, який обговорить із грузинським керівництвом багато актуальних питань двосторонніх відносин.

"Я не знаю, чи буде порушено тему екстрадиції М.Саакашвілі до Грузії на зустрічах у Тбілісі", - сказав Є.Єнін.

У Грузії проти М.Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ. Його звинувачують у розтраті державних коштів і перевищенні службових повноважень.