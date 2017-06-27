Спорудження Nord Stream-2 розв'яже Росії руки для повномасштабного вторгнення в Україну - Парубій

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій розцінює газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream-2), який планує побудувати російський "Газпром", як нову енергетичну, економічну, політичну та військову зброю Російської Федерації.

"Безпека України, зокрема енергетична, невіддільна від безпеки Європи. Зараз працюємо для того, щоб дати відсіч новітній російській енергетичній зброї не лише економічно і політично, а й військово небезпечному Nord Stream-2", - сказав А.Парубій на прес-конференції в Києві у вівторок.

Спікер українського парламенту пояснив, що, говорячи про "військову небезпеку" для України з боку "Північного потоку-2", він має на увазі нівеляцію значущості української газотранспортної системи як інфраструктури, необхідної російській стороні для транспортування свого природного газу в Європу і, як наслідок, збільшення ризиків повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Тому що Росія більше не стримуватиметься від широкомасштабного вторгнення в Україну, коли не буде важливою наявність на нашій території газотранспортної системи, якою Росія постачає газ на західноєвропейський ринок", - наголосив А.Парубій.

Він також додав, що для Росії "Північний потік-2" - це додаткові гроші, які можуть бути спрямовані на посилення агресії в Україні та Сирії. "Це - механізм політичного тиску Росії на країни Європейського Союзу", - додав А.Парубій.