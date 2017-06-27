Парубій сподівається, що Рада наступного пленарного тижня розгляне питання нового складу ЦВК

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що парламент зможе розглянути найближчого пленарного тижня питання про поновлення складу Центральної виборчої комісії.

"Стосовно ЦВК: сподіваюся, що ми наступного тижня вийдемо на це, і я на це дуже розраховую", - сказав А.Парубій на прес-конференції, відповідаючи на запитання, коли український парламент проголосує за новий склад ЦВК.

Спікер вважає, що оновлення ЦВК - це першочергове питання.

Стосовно ж голосування в парламенті за новий склад Рахункової палати, то А.Парубій наголосив, що Рада навряд чи зможе його обрати до кінця нинішньої сесії.

"Питання про Рахункову палату не може розглядатися цього тижня, (наступного пленарного тижня - ІФ), тому що Рахункова палата, відповідно до законодавства, передбачає певну процедуру, зокрема спецперевірку, яка, як правило, триває не менш місяця. Почалася приблизно тиждень тому назад, і, очевидно, ще не завершаться всі процедурні моменти для того, щоб ми могли вийти на кадрові рішення щодо Рахункової палати", - сказав А.Парубій.

Відповідно до календарного плану Верховної Ради, останній пленарний тиждень поточної 6-ї сесії VIII засідання відбудеться з 11 до 14 липня

Як повідомлялося, президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 опубліковано на парламентському порталі 3 липня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема й главу Михайла Охендовського.

3 жовтня 2016 року голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив про намір звернутися до президента Петра Порошенка з пропозицією повторно внести подання про призначення членів Центральної виборчої комісії. 25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі необхідності змінити запропонованих кандидатів у нову складі ЦВК.

Як відомо, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обв’язки на підставі змін до закону України "Про Центральну виборчу комісію", які були внесені в березні 2014 року для забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.

2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно голови Рахункової палати України Романа Магути та одного з членів Рахункової палати. 13 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо глави та співробітника Рахункової палати. 4 квітня Верховна Рада розпочала розгляд питання про призначення нових членів Рахункової палати.

За словами А.Парубія, парламентський комітет із бюджету пропонує 29 кандидатів до складу палати. Верховна Рада має обрати 9 членів Рахункової палати. Глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі закликає Верховну Раду якомога швидше обрати новий склад Рахункової палати.