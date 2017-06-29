ГПУ направила письмове повідомлення про підозру Курченку

Генеральна прокуратура України склала письмове повідомлення про підозру українському бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Москви після Революції гідності, і направила його за місцем реєстрації С.Курченка.

"Громадянину України Курченку Сергію Віталійовичу, 21.09.1985 року народження, зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, повідомляється про те, що Генеральною прокуратурою України 27.06.2017 у кримінальному провадженні №42016000000003393 складено письмове повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Письмове повідомлення про підозру направлено Курченку С.В. за адресою його місця реєстрації: Харківська область, Чугуїв, вул. Чапаєва, 9. Крім того, з текстом письмового повідомлення про підозру Курченко С.В. має право ознайомитися, прибувши до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15", - йдеться в повідомленні про складання підозри, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, С.Курченка підозрюють у створенні, забезпеченні діяльності та керівництві злочинною організацією, метою якої було здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів та участі у злочинах зазначеної організації в період з січня 2010 року до лютого 2014 року.

Обвинувачення стосується злочинного заволодіння майном державних і приватних організацій (Національного банку України, ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укргазвидобування". ПАТ "Реал Банк", ПАТ "Брокбізнесбанк" та інших) шляхом зловживань повноваженнями посадових осіб та службового підроблення документів з подальшим відмиванням доходів , отриманих злочинним шляхом.

Як повідомлялося, 30 травня 2017 року прокуратура Одеської області погодила і направила українському бізнесменові, наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

"У вівторок, 30 травня, прокуратура області погодила і направила повідомлення про підозру колишньому голові наглядової ради групи компаній С.Курченку в скоєнні низки злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо", - зазначено в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.