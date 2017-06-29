Путін кинув виклик міжнародному порядку, - Меттіс

Президент РФ Володимир Путін кинув виклик світовому порядку, що встановився після Другої світової війни, скоюючи злочини за межами Росії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі зі студентами на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, повідомляє "Голос Америки".

"Керівник Пентагону нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року", - наголошується в повідомленні на сайті "Голосу Америки".

Дж.Меттіс також зазначив, що мільйони людей в Росії розчаровані та потребують натхнення, але В.Путін такими діями їм не допоможе.

"Їхній лідер (В.Путін - ІФ), шкодячи за межами Росії, не відновить їхнього щастя і не відродить їхніх сподівань", - передає прес-служба Пентагону слова Дж.Меттіса.

Дж.Меттіс зазначив, що США і НАТО не відмовляються від взаємодії з РФ, однак лише за умови поваги до свободи і цінностей.

"Сполучені Штати прагнуть взаємодіяти з Росією, також як і НАТО. Але Росія має усвідомлювати, що ми остоюємо і чого ми не терпітимемо: ми виступаємо за свободу, і ми ніколи не відмовимося від свободи нашого народу або цінностей нашого альянсу, що є дуже важливими для нас", - заявив міністр.

Глава Пентагону наголосив, що НАТО виконує свою роль, розгортаючи війська в прифронтових державах (Естонії, Латвії, Литві та Польщі), щоб продемонструвати рішучість альянсу.

"Це приклад об'єднаного НАТО. Наш союз вже давно є стабілізувальную силою в Європі. Це допомагає зберегти міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах. І це слугую підтримкою миру і захисту спільних цінностей, які виросли з просвітлення", - зазначив Дж.Меттіс.

За словами Дж.Меттіса, світ перебуває на новому історичному етапі.