Україні необхідно гармонізувати законодавство з європейським і це тривалий процес

Інтеграція України в Європейський Союз не стоїть на порядку денному, а гармонізація українського законодавства з європейським може тривати мінімум 6-7 років, вважає глава представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Інтеграція України в ЄС не стоїть на порядку денному. Наша мета, мета асоціації Україна-ЄС - політична асоціація та економічна інтеграція. Але аж ніяк не інтеграція України в ЄС", - сказав він під час конференції "Україна-ЄС: Інтеграція в мінливому світі" у четвер у Києві.

За словами дипломата, наступним кроком після надання Україні безвізового режиму і завершення процесу ратифікації угоди про асоціацію з ЄС має бути імплементація угод, а також приведення українського законодавства до європейського.

Крім того, Україні слід зосередитися на інтеграції в єдиний ринок ЄС.

"Тарифні бар'єри - не головна проблема. Головні перешкоди - не тарифні бар'єри, а технічні бар'єри для торгівлі. І для цього українське законодавство має бути приведене у відповідність до європейського. Це потребуватиме років. Якщо ми оптимісти, ми скажемо, що це займе 6-7 років. Якщо реалісти, і в світлі того, що ми робили останніх 20 років в країнах центральної Європи, це може тривати довше ", - додав Х.Мінгареллі.

При цьому дипломат визнав, що за три роки Україна здійснила багато реформ, як в економічній, так і політичній сферах.