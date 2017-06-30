Регламентний комітет ВР визначився з графіком розгляду подань на зняття недоторканності з п'яти депутатів

Регламентний комітет Верховної Ради наступного тижня щодня розглядатиме подання генпрокурора про зняття недоторканності з п'яти депутатів.

Парламентський комітет із питань регламенту з 3 по 7 липня розгляне подання генерального прокурора Юрія Луценка на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Євгена Дейдея і Максима Полякова (фракція "Народний фронт"), Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенка"), Андрія Лозового (Радикальна партія), Олеся Довгого (група "Воля народу"), повідомляється на сайті комітету.

Крім того, буде розглянуто подання генпрокурора на надання згоди на затримання та арешт М.Полякова та Б.Розенблата.