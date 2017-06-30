Те, що відбувається в Україні, завжди буде на перших позиціях порядку денного НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє про надзвичайну важливість інформування світової спільноти і громадськості про агресивні дії РФ проти України.

"Все, що відбувається в Україні, буде завжди перебувати на перших позиціях порядку денного Альянсу, - сказав Є.Столтенберг під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полторак у штаб-квартирі НАТО в п'ятницю.

Під час зустрічі Є.Столтенберг відзначив продовження політичної підтримки і співпрацю з Україною і повідомив про плани візиту найближчим часом Північноатлантичної ради НАТО в рамках відзначення 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство України з НАТО. У рамках візиту передбачено проведення низки заходів за участю керівництва держави.

С.Полторак поінформував присутніх про поточну ситуацію з безпекою на сході України, про події, пов'язані з обстрілом місії ОБСЄ під м. Попасна, а також про активізацію диверсійної діяльності у країні.

"Ми чітко розуміємо всі виклики і загрози, зокрема загрози, що виникають у зв'язку з кібератаками на особливо важливі державні об'єкти країни. Тому плануємо комплекс заходів із протидії цим загрозам", - сказав глава українського оборонного відомства.