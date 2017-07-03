Політика

11:37 03.07.2017

Парубій переконаний, що подання про зняття недоторканності з усіх шести нардепів будуть внесені до сесійної зали наступного тижня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що парламентський комітет з питань регламенту розгляне подання генерального прокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з усіх шести депутатів на цьому тижні, і ці питання будуть винесені в сесійну залу наступного пленарного тижня.

"Я розраховую на те, що в установлений термін, тобто до наступного пленарного тижня (11-14 липня - ІФ) всі подання генерального прокурора будуть розглянуті парламентським комітетом", - сказав А.Парубій журналістам у понеділок у Києві.

Він наголосив, що в цьому питанні буде суворо дотримуватися процедури, яка прописана в законодавстві.

"Згідно з процедурою кожне окреме подання має в залі розглядатися окремо як окреме питання і, відповідно, як окреме голосування", - підкреслив спікер.

Як повідомлялося, подання генпрокурора на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради 21 червня. Подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

29 червня Ю.Луценко вніс до Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Ю.Луценко на цьому тижні з 3 по 7 липня представить в комітеті Ради з питань регламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятьох народних депутатів, за винятком парламентаря М.Добкіна.

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