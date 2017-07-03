Україна потребує летальної зброї для зменшення військових і цивільних втрат у конфлікті з РФ

Україна, орієнтуючись на політичне і дипломатичне вирішення питань щодо агресії Російської Федерації, потребує летальної зброї, щоб зменшити військові і цивільні втрати, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми ніколи не просили військовослужбовців НАТО захищати нас на нашій території, ми самі готові щодня охороняти свою державу і будемо продовжувати це активно робити. Орієнтуючись на політичне і дипломатичне вирішення цього конфлікту - агресії Російської Федерації проти України, - ми просимо підтримки і солідарності, тому що Російська Федерація розуміє виключно мову сили... І тільки системний солідарний тиск може забезпечити повернення Росії до поваги до міжнародного права. Ми просимо про оборонну летальну зброю, щоб охороняти себе, ... щоб мати менше військових і цивільних втрат", - сказала І. Климпуш-Цинцадзе під час 95-го семінару Роуза-Рота "Безпека і стабільність в Україні і Чорноморському регіоні" в понеділок у Києві.

Вона нагадала, що від початку цього року в Україні в результаті збройного конфлікту на Донбасі загинуло 120 військовослужбовців і близько 900 були поранені. "У нас 47 загиблих цивільних і в нас понад 100 поранених цивільних за цей час", - підкреслила вона.

Віце-прем'єр також зазначила, що Україні необхідне членство в НАТО не тільки для того, щоб отримати зовнішню гарантію державного суверенітету і територіальної цілісності України, а й "щоб мати можливість разом захищати спільні цінності".