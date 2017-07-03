Політика

15:17 03.07.2017

Посол Великої Британії висловилася за "пом'якшення" візового режиму для України

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф висловила думку, що Лондону слід спростити візовий режим з Україною.

"У нас існує пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України", - сказала Дж.Гоф під час круглого столу "Аудит зовнішньої політики: Україна – Велика Британія" в понеділок у Києві.

Посол додала, що їй необхідно узгодити очікування України від візового режиму з Великою Британією, після чого вона зможе обговорювати деталі з британською владою.

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