Посол Великої Британії висловилася за "пом'якшення" візового режиму для України

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф висловила думку, що Лондону слід спростити візовий режим з Україною.

"У нас існує пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України", - сказала Дж.Гоф під час круглого столу "Аудит зовнішньої політики: Україна – Велика Британія" в понеділок у Києві.

Посол додала, що їй необхідно узгодити очікування України від візового режиму з Великою Британією, після чого вона зможе обговорювати деталі з британською владою.