Політика

15:40 03.07.2017

Луценко: Регламентний комітет Ради повернув подання на Дейдея до Генпрокуратури умисно

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що Регламентний комітет Верховної Ради умисно прийняв рішення направляти подання про зняття недоторканності з народного депутата України Дейдея до Генеральної прокуратури, щоб його не розглядали у сесійному залі парламенту.

"Звертаю вашу увагу. Комітет не відхилив наші подання, не підтримав наші подання, тому що і негативне, і позитивне рішення означало б відправлення (подання - ІФ) до зали Верховної Ради. Що зробив комітет? Комітет відправив матеріали назад, щоб не допустити розгляду цього питання у сесійному залі Верховної Ради", - заявив генпрокурор журналістам, коментуючи рішення парламентського комітету.

Ю.Луценко також висловив думку, що це рішення було заздалегідь підготовлене і є "ганебним прикриттям свого колеги".

За словами генпрокурора, регламентний комітет міг застосувати кілька варіантів за підсумками розгляду подання: підтримати подання Генпрокуратури, не підтримати, повернути його. Ю.Луценко зазначив, що рішення підтримати подання, як і рішення не підтримати подання, а також не прийняття рішення означало б розгляд цього подання на сесії Верховної Ради.

"Але повернення матеріалів (до Генпрокуратуру - ІФ) робить неможливим подання на сесії Верховної Ради. На мій погляд, це свідчить про небажання допустити цього розгляду", - наголосив він.

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