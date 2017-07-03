Подання на Дейдея або винесуть на розгляд ВР, або повернуть генпрокуророві на розсуд спікера, - Пинзеник

Подання про згоду парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея може бути винесено до сесійної зали на розгляд народних депутатів або ж повернено генеральному прокуророві Юрієві Луценку на розсуд голови парламенту, заявляє перший заступник глави комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.

"Висновок буде передано голові Верховної Ради, і він далі визначить, куди його направити. Є два варіанти: або він його направить на розгляд Верховної Ради, або направить назад до Генеральної прокуратури", - сказав П.Пинзеник журналістам після засідання комітету, на якому розглядали подання про зняття недоторканності з Є.Дейдея.

Парламентар зазначив, що висновок комітету не містить рекомендацій, як вчинити з поданням. "Він містить інформацію про те, чи є подання законним, мотивованим, обґрунтованим, але не рекомендацію про його подальше направлення", - додав П.Пинзеник.