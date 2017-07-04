Політика

08:45 04.07.2017

Держсекретар США Тіллерсон відвідає Україну 9 липня

Наступної неділі держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну, повідомила "Українська правда".

"Рекс Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 години. Поки невідомо з ким держсекретар США зустрінеться в Києві", - йдеться в повідомленні на сайті інтернет-видання у вівторок вранці з посиланням на джерела в дипломатичними колах.

В інформації зазначено, що цей візит вважається досягненням української дипломатії, вона важлива на тлі зустрічей президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, яка відбудеться в кулуарах саміту G20.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що під час візиту Р.Тіллерсона до Києва "будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні". Також в цьому місяці очікується візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Крім того, П.Порошенко анонсував візит в Україну в серпні міністра енергетики США Ріка Перрі та в найближчі місяці також візит міністра оборони США Джеймса Меттіса.

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