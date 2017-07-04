Політика

09:45 04.07.2017

Гройсман підтримує контроль за діями міністрів з боку правоохоронних органів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтримує контроль за діями міністрів з боку правоохоронних органів.

"Це добре, що генеральний прокурор заявляє про те, що він стежить за роботою українських міністрів й аналізує цю роботу. Це дуже добре. Я зацікавлений у тому, щоб усі були в тонусі і ніхто не дозволяв собі зайвих речей у своїй діяльності, тому я вважаю, що не лише Генеральна прокуратура, а й НАБУ та інші контролюючі структури мають стежити за діями влади, і це буде дуже добре", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

Прем'єр зазначив, що не знає, кого з членів Кабінету Міністрів мав на увазі генеральний прокурор Юрій Луценко, говорячи раніше про розслідування стосовно нинішніх міністрів.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Необхідно прибрати дуалізм влади шляхом змін Конституції - Гройсман

Законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд

Держсекретар США Тіллерсон відвідає Україну 9 липня

Україна провела вражаючі реформи, але потребує допомоги Заходу

ГПУ поверне подання на Дейдея до ВР

ОСТАННЄ

Порошенко сподівається на посилення і розширення санкцій США проти РФ - зустріч із делегацією американських конгресменів

Парубій: Партнери з країн НАТО готові до союзу з Україною

Подання на Дейдея або винесуть на розгляд ВР, або повернуть генпрокуророві на розсуд спікера, - Пинзеник

Луценко заявляє про небезпеку узурпації регламентним комітетом Ради права розгляду подання генпрокурора

Луценко: Регламентний комітет Ради повернув подання на Дейдея до Генпрокуратури умисно

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер для печати самоклеящихся этикеток
РЕКЛАМА