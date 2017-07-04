Гройсман підтримує контроль за діями міністрів з боку правоохоронних органів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтримує контроль за діями міністрів з боку правоохоронних органів.

"Це добре, що генеральний прокурор заявляє про те, що він стежить за роботою українських міністрів й аналізує цю роботу. Це дуже добре. Я зацікавлений у тому, щоб усі були в тонусі і ніхто не дозволяв собі зайвих речей у своїй діяльності, тому я вважаю, що не лише Генеральна прокуратура, а й НАБУ та інші контролюючі структури мають стежити за діями влади, і це буде дуже добре", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

Прем'єр зазначив, що не знає, кого з членів Кабінету Міністрів мав на увазі генеральний прокурор Юрій Луценко, говорячи раніше про розслідування стосовно нинішніх міністрів.