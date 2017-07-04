Політика

10:18 04.07.2017

І.Геращенко заявила про відсутність прогресу у вирішенні гуманітарних проблем і питань безпеки на Донбасі

Недотримання Росією та бойовиками режиму припинення вогню призводить до повної відсутності прогресу у вирішенні гуманітарних та безпекових питань на Донбасі, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"З часу нашої останньої зустрічі (засідання тристоронньої контактної групи в Мінську - ІФ) у нас на сьогодні абсолютний нуль у прогресі вирішення ключових для України гуманітарних питань та питань безпеки - в контексті невиконання Росією та контрольованими нею бойовиками Мінських угод", - сказала вона під час конференції в Києві у вівторок.

І.Геращенко зазначила, що противник продовжує обстрілювати позиції сил АТО із застосуванням важкого озброєння.

"Це і є відповідь на запитання, чи можна вірити хоч одному слову Росії та бойовиків, які на минулій зустрічі в Мінську пообіцяли, що з 24 червня буде встановлено "хлібне" перемир'я. Жоден день на лінії розмежування не минув без порушення першого і ключового пункту Мінських угод - режиму тиші", - наголосила вона.

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